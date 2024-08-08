В минобороны Франции заявили, что ВСУ проводят успешную операцию на территории РФ

Курская область, Суджа. Фото: росСМИ

Министерство обороны Франции прокомментировало события в Курской области России и заявило, что это операция Украины и она имеет "определенный первоначальный успех".

Короткую сводку на эту тему минобороны Франции опубликовало в сети X в четверг, 8 августа.

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Карта из публикации минобороны Франции. Фото: скриншот

Заявление минобороны Франции

В минобороны Франции утверждают, что операцию на территории России проводят Вооруженные силы Украины, хотя украинское военное командование официально не делало прямых заявлений по этому поводу.

"Наступление ВСУ в Курской области, базирующееся на эффекте неожиданности и противостоящее менее подготовленным силам, чем на Восточном фронте, похоже, имеет определенный первоначальный успех. Это наступление может заставить ВС РФ перебросить войска из других секторов, таким образом ослабив локальное давление на тех участках фронта, где ВСУ ранее испытывали трудности", — говорится в сообщении.

Также в минобороны Франции добавили, что удары наносятся с обеих сторон, при этом "ВСУ продолжают бить по российским аэропортам и энергетической инфраструктуре".