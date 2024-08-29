Науковець пояснив, які характеристики може мати українська ракета-дрон "Паляниця"

САУ "Богдан". Фото: АрміяInform

Наразі Україна не надала офіційні дані про новітню українську ракету-дрон "Паляниця". Немає не лише конкретних характеристик, але й приблизних геометричних розмірів.

Про це повідомив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету та авіаційного експерта Валерій Романенко в коментарі для РБК-Україна у четвер, 29 серпня.

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Характеристики ракети-дрону "Паляниця"

Романенко зазначив, що можна лише припускати можливі характеристики ракети-дрона. Він припустив, що на основі зовнішнього вигляду ракети-дрона можна зробити орієнтовні висновки, порівнюючи її з відомими моделями, такими як "Шахед" та Storm Shadow.

"Цей об'єкт не менший за перший і не більший за другий. І залежно від цього можна "гратися" характеристиками. З урахуванням, що дальність і бойова частина може збільшуватися/зменшуватися за рахунок одна одної", — заявив науковець.

З огляду на це, він припустив, що швидкість нового дрона може досягати близько 400 км/год, що вдвічі перевищує швидкість іранського "Шахеда", а дальність може варіюватися від 400 до 500 км.

"Цифра 500 км — це максимум, якщо товщина крила дозволяє розмістити додаткове пальне. На оприлюдненій схемі вказані вигнуті догори закінцівки крил. А це перша ознака, що ракета-дрон не є тактичною, а розрахована на велику дальність. Тому я і даю десь від 400 до 500 км", — зазначив експерт.

Проте, якщо порівнювати "Паляницю" зі Storm Shadow, довжина якої становить 5,1 м, характеристики можуть бути вищими. Зокрема, швидкість може досягати 500 км/год, а дальність — 650-700 км завдяки потужнішому двигуну. Однак Романенко зазначив, що двигун Storm Shadow є надзвичайно дорогим, і для безпілотних систем зазвичай використовують менш складні компоненти.

"У Storm Shadow максимальна дальність — 500 км, навряд чи "Паляниця" набагато її перевищує. Щодо бойової частини — 250-300 кг, до 400 кг у розмірах британської крилатої ракети", — підсумував Романенко.