Ученый объяснил, какие характеристики может иметь украинская ракета-дрон "Паляница"

САУ "Богдан". Фото: АрмияInform

Пока Украина не предоставила официальные данные о новейшей украинской ракете-дроне "Паляница". Нет не только конкретных характеристик, но приблизительных геометрических размеров.

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета и авиационного эксперта Валерий Романенко в комментарии для РБК-Украина в четверг, 29 августа.

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Характеристики ракеты-дрона "Паляница"

Романенко отметил, что можно лишь предполагать возможные характеристики ракеты-дрона. Он предположил, что на основе внешнего вида ракеты-дрона можно сделать ориентировочные выводы, сравнивая ее с известными моделями, такими как "Шахед" и Storm Shadow.

"Этот объект не меньше первого и не больше второго. И в зависимости от этого можно "играть" характеристиками. С учетом, что дальность и боевая часть может увеличиваться/уменьшаться за счет друг друга", — заявил ученый.

Учитывая это, он предположил, что скорость нового дрона может достигать около 400 км/ч, что вдвое превышает скорость иранского Шахеда, а дальность может варьироваться от 400 до 500 км.

"Цифра 500 км – это максимум, если толщина крыла позволяет разместить дополнительное топливо. На обнародованной схеме указаны изогнутые кверху концовки крыльев. А это первый признак, что ракета-дрона не тактична, а рассчитана на большую дальность. Поэтому я и даю где-то от 400 до 500 км", — отметил эксперт.

Однако, если сравнивать "Паляницу" со Storm Shadow, длина которой составляет 5,1 м, характеристики могут быть выше. В частности, скорость может достигать 500 км/ч, а дальность – 650-700 км благодаря более мощному двигателю. Однако Романенко отметил, что двигатель Storm Shadow чрезвычайно дорог, и для беспилотных систем обычно используют менее сложные компоненты.

"У Storm Shadow максимальная дальность 500 км, вряд ли "Паляница" намного ее превышает. По боевой части — 250-300 кг, до 400 кг в размерах британской крылатой ракеты", — подытожил Романенко.