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НАЗК внесло грузинського виробника вин у список спонсорів війни

9 листопада 2023 19:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
НАЗК внесло грузинського виробника вин у список спонсорів війни
Компанія Bolero. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Національне агентство з запобігання корупції внесло грузинську виноробну групу Bolero до міжнародних спонсорів війни. У першому кварталі цього року ввезення вин з Грузії до Росії в першому кварталі зросло на 49%, попри російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє НАЗК.

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До об’єднаної групи виноробних підприємств входять: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC та GRUZVINPROM LLC. Єдиним бенефіціарним власником компаній є Карічашвілі Вахтанг, який має російське громадянство та є бізнес-партнером двоюрідного брата грузинського проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.  

Разом ці компанії, у період з січня 2022 року по жовтень 2023 року, експортували своїх товарів до Росії на понад 68 млн дол. Спільно підприємства групи переробляють більше половини винограду, вирощуваного в Грузії.

"Хоч Грузія у 2008 році сама стала жертвою російської агресії, деякі грузинські компанії, забуваючи історію, продовжують активно співпрацювати з РФ. Після повномасштабного вторгнення держави-терориста РФ в Україну у 2022 році, група грузинських виноробних компаній Bolero значно збільшила свій експорт в РФ та почала співпрацювати з підсанкційнмми росіянами", — зазначили у повідомленні НАЗК. 

Раніше ми повідомляли, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила припущення, що Росія може атакувати Грузію чи країни Балтії. Це може статися, якщо Путін досягне успіху в Україні.

Нагадуємо, що в Грузії, де не так давно встановили пам'ятник розстріляному  військовими РФ українському солдату, знову вказали на місце росіянам. На цей раз справу в руки взяли співробітники японського ресторану Oishi Sushi у Тбілісі.

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