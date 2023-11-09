НАПК внесло грузинского производителя вин в список спонсоров войны

Компания Bolero. Фото: Facebook

Национальное агентство по предотвращению коррупции отнесло грузинскую винодельческую группу Bolero к международным спонсорам войны. В первом квартале этого года ввоз вин из Грузии в Россию в первом квартале вырос на 49%, несмотря на российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает НАПК.

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Объединенная группа винодельческих предприятий включает: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC и GRUZVINPROM LLC. Единственным бенефициарным владельцем компаний является Каричашвили Вахтанг, имеющий российское гражданство и являющийся бизнес-партнером двоюродного брата грузинского пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.

Итого эти компании, в период с января 2022 года по октябрь 2023 года, экспортировали своих товаров в Россию более чем на 68 млн дол. Совместно предприятия группы перерабатывают более половины винограда, выращиваемого в Грузии.

"Хотя Грузия в 2008 году сама стала жертвой российской агрессии, некоторые грузинские компании, забывая историю, продолжают активно сотрудничать с РФ. После полномасштабного вторжения государства-террориста РФ в Украину в 2022 году группа грузинских винодельческих компаний Bolero значительно увеличила свой экспорт в РФ и начала сотрудничать с подсанкционными россиянами", — отметили в сообщении НАПК.

Ранее мы сообщали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала предположение, что Россия может атаковать Грузию или страны Балтии. Это может произойти, если Путин добьется успеха в Украине.

Напоминаем, что в Грузии, где недавно установили памятник расстрелянному военными РФ украинскому солдату, снова указали на место россиянам. В этот раз дело в руки взяли сотрудники японского ресторана Oishi Sushi в Тбилиси.