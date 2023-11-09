Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow НАПК внесло грузинского производителя вин в список спонсоров войны arrow

НАПК внесло грузинского производителя вин в список спонсоров войны

9 ноября 2023 19:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
НАПК внесло грузинского производителя вин в список спонсоров войны
Компания Bolero. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Национальное агентство по предотвращению коррупции отнесло грузинскую винодельческую группу Bolero к международным спонсорам войны. В первом квартале этого года ввоз вин из Грузии в Россию в первом квартале вырос на 49%, несмотря на российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает НАПК.

Читайте также:

Грузинских виноделов объявили спонсорами войны

Объединенная группа винодельческих предприятий включает: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC и GRUZVINPROM LLC. Единственным бенефициарным владельцем компаний является Каричашвили Вахтанг, имеющий российское гражданство и являющийся бизнес-партнером двоюродного брата грузинского пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.

Итого эти компании, в период с января 2022 года по октябрь 2023 года, экспортировали своих товаров в Россию более чем на 68 млн дол. Совместно предприятия группы перерабатывают более половины винограда, выращиваемого в Грузии.

"Хотя Грузия в 2008 году сама стала жертвой российской агрессии, некоторые грузинские компании, забывая историю, продолжают активно сотрудничать с РФ. После полномасштабного вторжения государства-террориста РФ в Украину в 2022 году группа грузинских винодельческих компаний Bolero значительно увеличила свой экспорт в РФ и начала сотрудничать с подсанкционными россиянами", — отметили в сообщении НАПК.

Ранее мы сообщали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала предположение, что Россия может атаковать Грузию или страны Балтии. Это может произойти, если Путин добьется успеха в Украине.

Напоминаем, что в Грузии, где недавно установили памятник расстрелянному военными РФ украинскому солдату, снова указали на место россиянам. В этот раз дело в руки взяли сотрудники японского ресторана Oishi Sushi в Тбилиси.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме