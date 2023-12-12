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Не можу слухати тих, хто каже що втомився від України — Туск зробив гучну заяву

12 грудня 2023 14:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Не можу слухати тих, хто каже що втомився від України — Туск зробив гучну заяву
Дональд Туск виступає у Сеймі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Дональд Туск зробив першу заяву про підтримку України після призначення прем'єр-міністром Польщі. При цьому він запевнив, що інтереси польських фермерів також треба враховувати.

Про це говориться у першій промові Дональда Туска на посаді прем'єр-міністра Польщі.

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"Я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президенту Зеленському, що вони втомилися від ситуації", — заявив Туск у польському парламенті.

При цьому він зазначив, що інтереси польських фермерів також треба враховувати.

"Але ми маємо пам'ятати, за що йде війна. Що українці воюють за щось надзвичайно важливе, що їхня битва розпочалася на Майдані, що вони воюють за те, щоб приєднатися до спільноти західного світу. Вони хочуть, щоб Україна була демократичною, правовою державою як західні країни. І вони за це зараз борються", — сказав Туск.

На найближчому саміті ЄС у Брюсселі Туск має намір переконувати інші держави об'єднатися у допомозі Україні.

Раніше ми повідомляли, що Польський парламент обрав нового прем'єр-міністра Польщі. Ним став головний кандидат на посаду Дональд Туск.

Нагадаємо, лідер польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що терміново буде розв'язувати питання щодо блокування вантажних перевезень на польсько-українському кордоні.

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