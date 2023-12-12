Не могу слушать тех, кто говорит, что устал от Украины — Туск сделал громкое заявление

Дональд Туск выступает в Сейме. Фото: скриншот

Дональд Туск сделал первое заявление о поддержке Украины после назначения премьер-министром Польши. При этом он заверил, что интересы польских фермеров также следует учитывать.

Об этом говорится в первой речи Дональда Туска в должности премьер-министра Польши.

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Указал на поддержку Украины

"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации", — заявил Туск в польском парламенте.

При этом он отметил, что интересы польских фермеров также следует учитывать.

"Но мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократической, правовой" государством как западные страны. И они за это сейчас борются", — сказал Туск.

На ближайшем саммите ЕС в Брюсселе Туск намерен убеждать другие государства объединиться с помощью Украины.

Ранее мы сообщали, что Польский парламент избрал нового премьер-министра Польши. Им стал главный кандидат в должность Дональд Туск.

Напомним, лидер польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что срочно будет решать вопрос блокирования грузовых перевозок на польско-украинской границе.