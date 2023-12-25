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Не віримо, що повернемо Крим, і не хочемо йти на смерть — як жити далі українцям, які втомилися

25 грудня 2023 15:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Втрата Криму, провалена мобілізація і програш у війні - психолог про страхи українців
Налякана родина. Фото: AP Photo/Felipe Dana
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Війна вже вимірюється роками, і не зрозуміло, чи не доведеться рахувати її десятиліттями. У публічний простір потрапляє лише маленька доля сумнівів людей щодо абсолютної перемоги, а от вдома вони вимикають телевізор і говорять про реальний страх. Саме через нього хтось виїхав за кордон, хтось ховається від повісток, а хтось покінчив життя самогубством. Це все підтверджують психологи, пояснюючи дії втомлених українців.

Який емоційний стан суспільства зараз і що робити з думками, що перемоги не буде, куди подіти страх і відчуття провини — в розмові з Новини.LIVE розповіла психологиня Оксана Сідун. 

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Перемога/поразка 

— Ми з вами перейшли з полюсу про те, що ми герої і відвоюємо Крим, в ідею — нам би вижити. Раніше була філософія незламності, а зараз філософія виживання. Транслюють людям досі незламність, але так сталося, що наше завдання у цій війні — вижити. 

Жінка на фоні розбомбленого будинку
Жінка на фоні пошкодженого будинку у Куп'янську. Фото: Evgeniy Maloletka/AP

Маємо справу з хронічним стресом, і від цього виходить певна втома. Люди втомилися від співпереживання, переварювати цей біль важко. Я була дуже здивована хейтом щодо журналіста, який втратив дім, і друзі почали збирати йому на допомогу.

Влучання дрона
Наслідки ворожої атаки дронами в Києві 21 грудня. Фото: КМВА

Це людина, яка пережила те, що на неї ледь не впав дрон. Але скільки агресії і ненависті отримала. 

Суспільство не може співчувати. Починають говорити про те, кому співчувати? Чому одні воюють, а інші ні? Світ несправедливий. І таке враження, що ми приходимо у розуміння того, що світ несправедливий.

Провалена мобілізація 

— Я це пояснюю втратою надії. Були очікування, що восени буде Крим, були певні політичні прогнози. Але це не відбулося. Велика кількість загиблих, цифру не говорять, і це викликає напругу. Але люди розуміють, що загиблих багато. Є низка проблем, з якими стикаються призовники, військові. Непідготовлених чоловіків кидають у штурмовики. Виходить, що ти в армії робиш дії, в яких ти некомпетентний. 

Людина може загинути, її тіло може перебувати в Україні, а ДНК-тести роблять повільно. Це пекло, через яке проходить близьке оточення загиблого. Це пекло видно. 

Ціну сплачено дуже високу, а результату немає. Іноді звучать речі про перемогу, але ціна цієї перемоги, яка буде, жахає. 

Загибель 128 бригади
Загибель 128 бригади. Фото: з відкритих джерел 

Плюс зараз обговорюється тема жіночої мобілізації. Ця ідея вкидується через полонених військових, там, де суспільство не може обурюватися до кінця. Ця низка речей — порушення прав у армії, погане соціальне забезпечення — і впливає на те, що люди не хочуть іти воювати, захищати.

Як жити далі 

Взагалі росіяни на це і розраховували, що більш патріотичні чоловіки загинуть, люди будуть перевиснажені, через це ми будемо більш гнучкі в домомвленостях. 

Нема сенсу говорити про те, щоб зібратися всім разом і зробити останній ривок. Ніхто не повірить, що це останній ривок. Ніхто не знає, коли це закінчиться. Ми бачимо, що санкції Європи на Росію не впливають. Народ зневірений, в нас велика кількість депресії, суїцидів, захворюваність населення збільшилася. 

Я б рекомендувала: 

  • ходити до лікарів і підтримувати себе,
  • здоровий сон,
  • смачну їжу,
  • спілкування з близьким колом,
  • не будувати глобальних планів на 10 років вперед,
  • ставити малі цілі і реалізовувати їх. 

Толерантність до невизначеності — найважче. Людям важко приймати своє безсилля, що вони не можуть вплинути на війну. Можуть працювати більше, щоб більше донатити, але це війна — скільки коштів в неї не вкинь, буде мало. Тому щодо допомоги треба відштовхуватися від того, скільки ви можете.

Треба підтримувати своє життя. 

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