Потеря Крыма, проваленная мобилизация и проигрыш в войне - психолог о страхах украинцев

Испуганная семья. Фото: AP Photo/Felipe Dana

Война уже измеряется годами, и не ясно, не придется ли считать ее десятилетиями. В публичное пространство попадает лишь маленькая доля сомнений людей относительно абсолютной победы, а дома они выключают телевизор и говорят о реальном страхе. Именно из-за него кто-то уехал за границу, кто-то прячется от повесток, а кто-то покончил жизнь самоубийством. Это все подтверждают психологи, объясняя действия уставших украинцев.

Какое эмоциональное состояние общества сейчас и что делать с мыслями, что победы не будет, куда девать страх и чувство вины — в разговоре с Новини.LIVE рассказала психолог Оксана Сидун.

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Победа/поражение

— Мы с вами перешли с полюса о том, что мы герои и отвоюем Крым, в идею — нам бы выжить. Раньше была философия несокрушимости, а сейчас философия выживания. Транслируют людям до сих пор несокрушимость, но так получилось, что наша задача в этой войне — выжить.

Женщина на фоне поврежденного дома в Купянске. Фото: Evgeniy Maloletka/AP

Имеем дело с хроническим стрессом, и из-за этого возникает определенная усталость. Люди устали от сострадания, переваривать эту боль тяжело. Я была очень удивлена хейтом по отношению к журналисту, потерявшему дом, которому друзья стали собирать на помощь.

Последствия вражеской атаки дронами в Киеве 21 декабря. Фото: КМВА

Это человек, который пережил то, что на него чуть не упал дрон. Но сколько агрессии и ненависти получил...

Общество не может сочувствовать. Начинают говорить о том, кому сочувствовать? Почему одни воюют, а другие нет? Мир несправедлив. И такое впечатление, что мы приходим в понимание того, что мир несправедлив.

Проваленная мобилизация

— Я это объясняю потерей надежды. Были ожидания, что осенью будет Крым, были определенные политические прогнозы. Но это не вышло. Большое количество погибших, цифру не говорят, и это вызывает напряжение. Но люди понимают, что погибших много.

Есть ряд проблем, с которыми сталкиваются призывники, военные. Неподготовленных мужчин бросают в штурмовики. Выходит, что ты в армии совершаешь действия, в которых ты некомпетентен.

Человек может погибнуть, его тело может находиться в Украине, а тесты ДНК делают медленно. Это ад, через который проходит близкое окружение погибшего. Этот ад виден.

Цена заплачена очень высокая, а результата нет. Иногда звучат вещи о победе, но цена этой победы будет ужасающая.

Смерть 128 бригады. Фото: из открытых источников

Плюс сейчас обсуждается тема женской мобилизации. Эта идея вбрасывается из-за пленных военных, там, где общество не может возмущаться до конца. Этот ряд вещей — нарушение прав в армии, плохое социальное обеспечение — и влияет на то, что люди не хотят идти воевать, защищать.

Как жить дальше

Вообще россияне на это и рассчитывали, что более патриотические мужчины погибнут, люди будут переистощены, из-за этого мы будем более гибки в договоренностях.

Нет смысла говорить о том, чтобы собраться всем вместе и совершить последний рывок. Никто не поверит, что это последний рывок. Никто не знает, когда это кончится. Мы видим, что санкции Европы на Россию не влияют. Народ отчаялся, у нас большое количество депрессии, суицидов, заболеваемость населения увеличилась.

Я бы рекомендовала:

ходить к врачам и поддерживать себя,

здоровый сон,

вкусную еду,

общение с близким кругом,

не строить глобальных планов на 10 лет вперед,

ставить малые цели и реализовывать их.

Толерантность к неопределенности — самое тяжелое. Людям тяжело принимать свое бессилие, что они не могут повлиять на войну. Могут работать больше, чтобы больше донатить, но это война — сколько средств в нее не вбрось, будет мало. Поэтому по поводу помощи нужно отталкиваться от того, сколько вы можете.

Надо поддерживать свою жизнь.