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Небензя в ООН різко згадав про гуманність — як осоромився російський чиновник

31 жовтня 2023 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Небензя в ООН різко згадав про гуманність — як осоромився російський чиновник
Представник РФ в ООН Василь Небензя. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Представник РФ в ООН Василь Небензя назвав ситуацію в Газі "катастрофою біблійного масштабу". Він заявив, що йому  "шкода невинних людей".

Про це Василь Небензя заявив під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН. 

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Цинічна заява Небензі

Про гуманізм Небензя раптово згадав на засіданні Ради Безпеки ООН, де комісар з Близького Сходу заявив, що 70% убитих у Газі від ізраїльських бомбардувань — жінки та діти. Водночас він звинуватив Ізраїль та США у бажанні винищити жителів Гази або видавити їх із сектора.

"Кількість загиблих в анклаві перевалила за 8 тисяч людей, половина з яких діти, жінки та літні люди. Ці моторошні цифри ростуть з кожною годиною. Західний Єрусалим розпочав реалізацію своїх планів із "зачистки" анклаву"", — йдеться у його заяві. 

Водночас Небензя не згадав загиблих жінок та дітей в Україні, яких Росія обстрілює кожного дня. 

Нагадаємо, нещодавно диктатор Росії Володимир Путін висловив власну думку щодо збройного протистояння у Секторі Гази. Він вважає, що всі ці події спрямовані на розкол російського суспільства.

Додамо, що у російській Держдумі "дізналися", хто винен у війні в Україні та Ізраїлі. Там заявили, що це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. 

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