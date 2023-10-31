Небензя в ООН різко згадав про гуманність — як осоромився російський чиновник

Представник РФ в ООН Василь Небензя. Фото: росЗМІ

Представник РФ в ООН Василь Небензя назвав ситуацію в Газі "катастрофою біблійного масштабу". Він заявив, що йому "шкода невинних людей".

Про це Василь Небензя заявив під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН.

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Про гуманізм Небензя раптово згадав на засіданні Ради Безпеки ООН, де комісар з Близького Сходу заявив, що 70% убитих у Газі від ізраїльських бомбардувань — жінки та діти. Водночас він звинуватив Ізраїль та США у бажанні винищити жителів Гази або видавити їх із сектора.

"Кількість загиблих в анклаві перевалила за 8 тисяч людей, половина з яких діти, жінки та літні люди. Ці моторошні цифри ростуть з кожною годиною. Західний Єрусалим розпочав реалізацію своїх планів із "зачистки" анклаву"", — йдеться у його заяві.

Водночас Небензя не згадав загиблих жінок та дітей в Україні, яких Росія обстрілює кожного дня.

Нагадаємо, нещодавно диктатор Росії Володимир Путін висловив власну думку щодо збройного протистояння у Секторі Гази. Він вважає, що всі ці події спрямовані на розкол російського суспільства.

Додамо, що у російській Держдумі "дізналися", хто винен у війні в Україні та Ізраїлі. Там заявили, що це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.