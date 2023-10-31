Небензя в ООН різко згадав про гуманність — як осоромився російський чиновник
Представник РФ в ООН Василь Небензя назвав ситуацію в Газі "катастрофою біблійного масштабу". Він заявив, що йому "шкода невинних людей".
Про це Василь Небензя заявив під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН.
Цинічна заява Небензі
Про гуманізм Небензя раптово згадав на засіданні Ради Безпеки ООН, де комісар з Близького Сходу заявив, що 70% убитих у Газі від ізраїльських бомбардувань — жінки та діти. Водночас він звинуватив Ізраїль та США у бажанні винищити жителів Гази або видавити їх із сектора.
"Кількість загиблих в анклаві перевалила за 8 тисяч людей, половина з яких діти, жінки та літні люди. Ці моторошні цифри ростуть з кожною годиною. Західний Єрусалим розпочав реалізацію своїх планів із "зачистки" анклаву"", — йдеться у його заяві.
Водночас Небензя не згадав загиблих жінок та дітей в Україні, яких Росія обстрілює кожного дня.
Нагадаємо, нещодавно диктатор Росії Володимир Путін висловив власну думку щодо збройного протистояння у Секторі Гази. Він вважає, що всі ці події спрямовані на розкол російського суспільства.
Додамо, що у російській Держдумі "дізналися", хто винен у війні в Україні та Ізраїлі. Там заявили, що це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.
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