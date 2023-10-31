Небензя в ООН резко вспомнил о гуманности — как оконфузился российский чиновник

Представитель РФ в ООН Василий Небензя. Фото: росСМИ

Представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал ситуацию в Газе "катастрофой библейского масштаба". Он заявил, что ему "жаль невинных людей".

Об этом Василий Небензя заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

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О гуманизме Небензя внезапно вспомнил на заседании Совета Безопасности ООН, где комиссар Ближнего Востока заявил, что 70% убитых в Газе от израильских бомбардировок — женщины и дети. В то же время, он обвинил Израиль и США в желании истребить жителей Газы или выдавить их из сектора.

"Количество погибших в анклаве перевалило за 8 тысяч человек, половина из которых дети, женщины и пожилые люди. Эти жуткие цифры растут с каждым часом. Западный Иерусалим приступил к реализации своих планов по "зачистке" анклава"", — говорится в его заявлении.

В то же время Небензя не упомянул о погибших женщинах и детях в Украине, которых Россия обстреливает каждый день.

Напомним, недавно диктатор России Владимир Путин высказал собственное мнение по поводу вооруженного противостояния в Секторе Газы. Он считает, что все эти действия ориентированы на "раскол российского общества".

Добавим, что в российской Госдуме "узнали", кто виноват в войне в Украине и Израиле. Там заявили, что это президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.