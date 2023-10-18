Небезпека охоплює країну: скільки областей "почервоніли"
18 жовтня 2023 03:09
оновлено: 03:29
Ракети в небі. Фото: google.com
Вже вкотре за ніч, 18 жовтня, Україною "червоніють" одна за одною області. Наразі оголошено повітряну тривогу в Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та низці інших регіонів. Ворог може вдатися до ракетної атаки.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Оновлено 03:22. Захисники попереджають про ракетну небезпеку в Полтавській та Черкаській області.
В інших регіонах повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування авіаційного озброєння.
Оновлено 03:26. Повітряні сили повідомляють про відбій загрози для Полтавської та Черкаської областей. Натомість в Запорізькій та Дніпропетровській областях ракетна небезпека продовжується.
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