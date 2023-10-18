Опасность охватывает страну: сколько областей "покраснело"

Ракеты в небе. Фото: google.com

В который раз за ночь, 18 октября, Украиной "краснеют" одна за другой области. Объявлена воздушная тревога в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и ряде других регионов. Враг может прибегнуть к ракетной атаке.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 03:22. Защитники предупреждают ракетную опасность в Полтавской и Черкасской области.

В других регионах воздушная тревога связана с угрозой применения авиационного вооружения.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 03:26. Воздушные силы сообщают об отбое угрозы для Полтавской и Черкасской областей. В Запорожской и Днепропетровской областях ракетная опасность продолжается.

Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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