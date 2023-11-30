Повітряна тривога продовжується зараз 30 листопада — "шахеди" змінили напрямок

Небезпека охоплює нові області — "шахеди" змінили напрямок
Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, триває ще з 22:00. Безпілотники постійно змінюють напрямок руху, становлячи загрозу для "червоних" областей, а саме Дніпропетровської, Полтавської, Харківської та інших.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 30 листопада
Військові попереджають про рух безпілотників у північно-західному напрямку. Також виявлено переміщення цілей в бік Полтавської області.
Наразі повітряна тривога охопила такі області:
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Херсонська.
За даними пабліка "Николаевский Ванек", зафіксовано новий БпЛА, що прямує з Херсонської до Миколаївської області.
Оновлено 01:24. Повітряна тривога поширилась і на Миколаївську область.
"Ванек" попереджає про "шахеди" в бік Кіровоградської та Черкаської областей.
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