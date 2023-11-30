Повітряна тривога продовжується зараз 30 листопада — "шахеди" змінили напрямок

Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, триває ще з 22:00. Безпілотники постійно змінюють напрямок руху, становлячи загрозу для "червоних" областей, а саме Дніпропетровської, Полтавської, Харківської та інших.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 30 листопада

Військові попереджають про рух безпілотників у північно-західному напрямку. Також виявлено переміщення цілей в бік Полтавської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

За даними пабліка "Николаевский Ванек", зафіксовано новий БпЛА, що прямує з Херсонської до Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:24. Повітряна тривога поширилась і на Миколаївську область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

"Ванек" попереджає про "шахеди" в бік Кіровоградської та Черкаської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Новина доповнюється...