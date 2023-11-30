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Небезпека охоплює нові області — "шахеди" змінили напрямок

30 листопада 2023 00:57
оновлено: 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога продовжується зараз 30 листопада — "шахеди" змінили напрямок
Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, триває ще з 22:00. Безпілотники постійно змінюють напрямок руху, становлячи загрозу для "червоних" областей, а саме Дніпропетровської, Полтавської, Харківської та інших.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 30 листопада

Військові попереджають про рух безпілотників у північно-західному напрямку. Також виявлено переміщення цілей в бік Полтавської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Херсонська.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

За даними пабліка "Николаевский Ванек", зафіксовано новий БпЛА, що прямує з Херсонської до Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:24. Повітряна тривога поширилась і на Миколаївську область.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

"Ванек" попереджає про "шахеди" в бік Кіровоградської та Черкаської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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