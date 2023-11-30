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Опасность охватывает новые области - "шахеды" изменили направление

30 ноября 2023 00:57
обновлено: 01:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Опасность охватывает новые области - "шахеды" изменили направление
Беспилотник летит в воздухе. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 ноября, продолжается с 22:00. Беспилотники постоянно меняют направление движения, представляя угрозу "красным" областям, а именно Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и других.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Военные предупреждают о движении беспилотников в северо-западном направлении. Также обнаружено перемещение целей в сторону Полтавской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Херсонская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

По данным паблика "Николаевский Ванек", зафиксирован новый БПЛА, следующий из Херсонской в Николаевскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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