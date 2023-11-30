Опасность охватывает новые области - "шахеды" изменили направление

Беспилотник летит в воздухе. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 ноября, продолжается с 22:00. Беспилотники постоянно меняют направление движения, представляя угрозу "красным" областям, а именно Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и других.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Военные предупреждают о движении беспилотников в северо-западном направлении. Также обнаружено перемещение целей в сторону Полтавской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

По данным паблика "Николаевский Ванек", зафиксирован новый БПЛА, следующий из Херсонской в Николаевскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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