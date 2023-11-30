Опасность охватывает новые области - "шахеды" изменили направление
30 ноября 2023 00:57
обновлено: 01:02
Беспилотник летит в воздухе. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 ноября, продолжается с 22:00. Беспилотники постоянно меняют направление движения, представляя угрозу "красным" областям, а именно Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и других.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Военные предупреждают о движении беспилотников в северо-западном направлении. Также обнаружено перемещение целей в сторону Полтавской области.
В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Херсонская.
По данным паблика "Николаевский Ванек", зафиксирован новый БПЛА, следующий из Херсонской в Николаевскую область.
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