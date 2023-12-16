Небезпека поширюється — безпілотники заходять в нові області
Повітряна тривога в Україні зараз, 16 грудня, охоплює нові області, зокрема "почервоніла" Вінницька. Таким чином небезпека поступово зміщується на захід. Також лунали вибухи в Чернігівській області, попередньо, там працювала ППО.
Про це повідомляють моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".
За даними "Ванька", нові безпілотники перемістились до Вінницької області з Одеської та Черкаської. Загроза по "шахедах" для Вінницької, Київської та Чернігівської областей.
Оновлено 01:47. Повітряні сили попереджають про безпілотники в Вінницькій області, а також на межі Вінницької, Київської та Житомирської. Також зафіксували БпЛА в районі Чернігова та Ніжина.
Наразі небезпека розляглася на таких областях:
- Київській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Херсонській.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!