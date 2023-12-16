Небезпека поширюється — безпілотники заходять в нові області

Безпілотник летить у небі. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз, 16 грудня, охоплює нові області, зокрема "почервоніла" Вінницька. Таким чином небезпека поступово зміщується на захід. Також лунали вибухи в Чернігівській області, попередньо, там працювала ППО.

Про це повідомляють моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".

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За даними "Ванька", нові безпілотники перемістились до Вінницької області з Одеської та Черкаської. Загроза по "шахедах" для Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:47. Повітряні сили попереджають про безпілотники в Вінницькій області, а також на межі Вінницької, Київської та Житомирської. Також зафіксували БпЛА в районі Чернігова та Ніжина.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі небезпека розляглася на таких областях:

Київській,

Житомирській,

Вінницькій,

Черкаській,

Чернігівській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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