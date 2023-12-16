Опасность распространяется – беспилотники заходят в новые области

Беспилотник улетает в небе. Фото: Александр Гусев/Pacific Presspicture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас, 16 декабря, охватывает новые области, в частности, "покраснела" Винницкая. Таким образом, опасность постепенно смещается на запад. Также раздавались взрывы в Черниговской области, предварительно там работала ПВО.

Об этом сообщают мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" .

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По данным "Ванька", новые беспилотники переместились в Винницкую область из Одесской и Черкасской. Угроза по "шахедам" для Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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