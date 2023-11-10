Повітряна тривога продовжується зараз 10 листопада — де скупчились БпЛА

БпЛА в повітряному просторі. Фото: Twitter

Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада, шириться областями далі. Наразі безпілотники хаотично рухаються країною, постійно змінюючи напрямок. Так, тривога перемістилась на центральні області, а саме Черкаську, Вінницьку та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 02:21. Наразі "червоні" тільки три центральні області. Мова йде про Вінницьку, Кіровоградську та Черкаську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

За повідомленням Повітряних сил, у цих областях "ракетна небезпека пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:26. Паблік "Николаевский Ванек" попереджає про рух безпілотників в напрямку на Київську область. Також є загроза для Черкаської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

Оновлено 02:36. Загроза ударних БпЛА в Київській області. За даними місцевих ЗМІ, невелика кількість безпілотників летить у напрямку Київщини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:00. Ворожі безпілотники дістались Чернігівської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що близько чотирьох годин в Україні тривала повітряна тривога. В небезпеці були Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська та інші області. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА.