Повітряна тривога продовжується зараз 10 листопада — де скупчились БпЛА

Небезпека продовжує ширитись — де скупчились безпілотники
Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада, шириться областями далі. Наразі безпілотники хаотично рухаються країною, постійно змінюючи напрямок. Так, тривога перемістилась на центральні області, а саме Черкаську, Вінницьку та інші.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога продовжується зараз 10 листопада
Оновлено 02:21. Наразі "червоні" тільки три центральні області. Мова йде про Вінницьку, Кіровоградську та Черкаську.
За повідомленням Повітряних сил, у цих областях "ракетна небезпека пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА".
Оновлено 02:26. Паблік "Николаевский Ванек" попереджає про рух безпілотників в напрямку на Київську область. Також є загроза для Черкаської.
Оновлено 02:36. Загроза ударних БпЛА в Київській області. За даними місцевих ЗМІ, невелика кількість безпілотників летить у напрямку Київщини.
Оновлено 03:00. Ворожі безпілотники дістались Чернігівської області.
Нагадаємо, що близько чотирьох годин в Україні тривала повітряна тривога. В небезпеці були Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська та інші області. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА.
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