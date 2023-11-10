Воздушная тревога продолжается сейчас 10 ноября - где скопились БпЛА

Опасность продолжает распространяться - где скопились беспилотники
Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября, ширится по областям дальше . В настоящее время беспилотники хаотично двигаются по стране, постоянно меняя направление. Да, тревога переместилась на центральные области, а именно Черкасскую, Винницкую и другие.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога продолжается сейчас 10 ноября
Обновлено 02:21. Пока "красные" только три центральных области. Речь идет о Винницкой, Кировоградской и Черкасской.
По сообщению Воздушных сил, в этих областях "ракетная опасность связана с угрозой применения ударных БПЛА".
Обновлено 02:26. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о движении беспилотников в направлении Киевской области. Также есть угроза Черкасской.
Обновлено 02:36. Угроза ударных БПЛА в Киевской области. По данным местных СМИ, небольшое количество беспилотников летит в направлении Киевской области.
Обновлено 03:00. Вражеские беспилотники добрались до Черниговской области.
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