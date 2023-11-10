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Опасность продолжает распространяться - где скопились беспилотники

10 ноября 2023 02:20
обновлено: 03:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается сейчас 10 ноября - где скопились БпЛА
БПЛА в воздушном пространстве. Фото: Twitter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября, ширится по областям дальше . В настоящее время беспилотники хаотично двигаются по стране, постоянно меняя направление. Да, тревога переместилась на центральные области, а именно Черкасскую, Винницкую и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 10 ноября

Обновлено 02:21. Пока "красные" только три центральных области. Речь идет о Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 10 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

По сообщению Воздушных сил, в этих областях "ракетная опасность связана с угрозой применения ударных БПЛА".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:26. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о движении беспилотников в направлении Киевской области. Также есть угроза Черкасской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 02:36. Угроза ударных БПЛА в Киевской области. По данным местных СМИ, небольшое количество беспилотников летит в направлении Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 10 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:00. Вражеские беспилотники добрались до Черниговской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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