Небезпека триває – повітряна тривога у п'яти областях
4 грудня 2023 03:18
оновлено: 04:04
Безпілотник летить над областями. Фото: mil.in.ua
Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, не припиняє тероризувати українців. Атака "шахедів" продовжується у західних областях, у тому числі Львівська, Рівненська, Хмельницька та інші.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України .
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За повідомленням Повітряних сил, загроза БПЛА поширилась на Івано-Франківську область.
Паблік "Миколаївський Ванек" повідомляє, що вдалося зафіксувати безпілотник у бік Івано-Франківської та ще один у Хмельницькій області.
Повітряна тривога скупчилася в п'яти областях:
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Вінницька.
Оновлено 04:03. Зафіксовано безпілотника через Тернопільську область у бік Івано-Франківської.
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