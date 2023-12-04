Небезпека триває – повітряна тривога у п'яти областях

Безпілотник летить над областями. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, не припиняє тероризувати українців. Атака "шахедів" продовжується у західних областях, у тому числі Львівська, Рівненська, Хмельницька та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України .

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За повідомленням Повітряних сил, загроза БПЛА поширилась на Івано-Франківську область.

Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Паблік "Миколаївський Ванек" повідомляє, що вдалося зафіксувати безпілотник у бік Івано-Франківської та ще один у Хмельницькій області.

Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Миколаївський Ванек"

Повітряна тривога скупчилася в п'яти областях:

Львівській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Вінницька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:03. Зафіксовано безпілотника через Тернопільську область у бік Івано-Франківської.

Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Миколаївський Ванек"

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