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Небезпека триває – повітряна тривога у п'яти областях

4 грудня 2023 03:18
оновлено: 04:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Небезпека триває – повітряна тривога у п'яти областях
Безпілотник летить над областями. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, не припиняє тероризувати українців. Атака "шахедів" продовжується у західних областях, у тому числі Львівська, Рівненська, Хмельницька та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України .

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За повідомленням Повітряних сил, загроза БПЛА поширилась на Івано-Франківську область.

Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Паблік "Миколаївський Ванек" повідомляє, що вдалося зафіксувати безпілотник у бік Івано-Франківської та ще один у Хмельницькій області.

Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Миколаївський Ванек"
Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Миколаївський Ванек"

Повітряна тривога скупчилася в п'яти областях:

  • Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницька.
Карта повітряних тривога в Україні сьогодні, 4 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:03. Зафіксовано безпілотника через Тернопільську область у бік Івано-Франківської.

Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Миколаївський Ванек"
Скріншот повідомлення з телеграм-каналу "Миколаївський Ванек"

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