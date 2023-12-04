Опасность продолжается – воздушная тревога в пяти областях
4 декабря 2023 03:18
обновлено: 03:24
Беспилотник летит над областями. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, не перестает терроризировать украинцев. Атака "шахедов" продолжается в западных областях, в том числе Львовская, Ровенская, Хмельницкая и другие.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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По сообщению Воздушных сил, угроза БПЛА распространилась на Ивано-Франковскую область.
Паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что удалось зафиксировать беспилотник в сторону Ивано-Франковской и еще один в Хмельницкой области.
Воздушная тревога скопилась в пяти областях:
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Винницкой.
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