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Опасность продолжается – воздушная тревога в пяти областях

4 декабря 2023 03:18
обновлено: 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Опасность продолжается – воздушная тревога в пяти областях
Беспилотник летит над областями. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, не перестает терроризировать украинцев. Атака "шахедов" продолжается в западных областях, в том числе Львовская, Ровенская, Хмельницкая и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По сообщению Воздушных сил, угроза БПЛА распространилась на Ивано-Франковскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что удалось зафиксировать беспилотник в сторону Ивано-Франковской и еще один в Хмельницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушная тревога скопилась в пяти областях:

  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой.
Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 4 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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