Опасность продолжается – воздушная тревога в пяти областях

Беспилотник летит над областями. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, не перестает терроризировать украинцев. Атака "шахедов" продолжается в западных областях, в том числе Львовская, Ровенская, Хмельницкая и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

По сообщению Воздушных сил, угроза БПЛА распространилась на Ивано-Франковскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что удалось зафиксировать беспилотник в сторону Ивано-Франковской и еще один в Хмельницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушная тревога скопилась в пяти областях:

Львовской,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Винницкой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...