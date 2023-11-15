"Ні припиненню вогню" — у США провели марш на підтримку Ізраїлю

Мітинг у Вашингтоні на підтримку Ізраїлю. Фото: The Jewish Federation of Greater Washington

Кількасот тисяч людей зібрались у Вашингтоні на "Марш за Ізраїль", щоб показати солідарність Америки з цією країною. Крім того, учасники заходу виступили із закликом про звільнення заручників та категорично відкинули антисемітизм і ненависть у будь-якому прояві.

Про це повідомляє The Guardian та The Jewish Federation of Greater Washington.

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Як відомо, сотні тисяч людей за участю американських єврейських громад 14 листопада вийшли на мирний мітинг на підтримку Ізраїлю у війні проти терористів ХАМАС. Демонстранти зібралися з із плакатами та ізраїльськими прапорами, аби показати солідарність Америки з Ізраїлем.

Over a quarter of a million people are gathered right now to...



March for Israel

March to Free Hostages

March Against Antisemtism



Photo Credit: Ralph Alswang for @jfederations #MarchForIsrael pic.twitter.com/dVlmMIKVtq — The Jewish Federation of Greater Washington (@JFGW) November 14, 2023

"7 жовтня нещадні терористи ХАМАС здійснили найбільш смертоносний напад на Ізраїль за його 75-річну історію, жорстоко вбивши найбільшу кількість євреїв впродовж одного дня у період після Голокосту. Ізраїль має ліквідувати терористичну загрозу на своєму кордоні, відновити безпеку й захист свого народу", — заявив один з організаторів заходу, президент Jewish Federations of North America Ерік Фінгерхут.

Окрім того, учасники заходу наголосили, що виступили із закликом про звільнення заручників та категорично відкинули антисемітизм і ненависть у будь-якому прояві.

Мітинг у Вашингтоні на підтримку Ізраїлю. Фото: The Jewish Federation of Greater Washington

Мітинг у Вашингтоні на підтримку Ізраїлю. Фото: Shutterstock

Мітинг у Вашингтоні на підтримку Ізраїлю. Фото: Shutterstock

Мітинг у Вашингтоні на підтримку Ізраїлю. Фото: Will Oliver/EPA 1 / 4

Як відомо, участь у "Марші" взяли близько 290 тисяч людей, хоча організатори сподівалися на 60 тисяч, і ще 250 тисяч приєдналися онлайн.

Нагадаємо, нещодавно очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель також закликав терористів ХАМАС негайно звільнити всіх заручників. В ЄС серйозно стурбовані поглибленням гуманітарної кризи в Секторі Гази.