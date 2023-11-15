"Нет прекращению огня" — в США провели марш в поддержку Израиля
Несколько тысяч человек собрались в Вашингтоне на "Марш за Израиль", чтобы показать солидарность Америки с этой страной. Кроме того, участники мероприятия выступили с призывом об освобождении заложников и категорически отвергли антисемитизм и ненависть в любом проявлении.
Об этом сообщает The Guardian и The Jewish Federation of Greater Washington.
"Марш за Израиль" в Вашингтоне
Как известно, сотни тысяч человек с участием американских еврейских общин 14 ноября вышли на мирный митинг в поддержку Израиля в войне против террористов ХАМАС. Демонстранты собрались с плакатами и израильскими флагами, чтобы показать солидарность Америки с Израилем.
Спустя четверть из миллионов людей являются gathered right now to...— The Jewish Federation of Greater Washington (JFGW) November 14, 2023
March for Israel
March to Free Hostages
March Against Antisemtism
Photo Credit: Ralph Alswang for @jfederations #MarchForIsrael pic.twitter.com/dVlmMIKVtq
"7 октября беспощадные террористы ХАМАС совершили самое смертоносное нападение на Израиль за его 75-летнюю историю, жестоко убив наибольшее количество евреев в течение одного дня в период после Холокоста. Израиль должен ликвидировать террористическую угрозу на своей границе, восстановить безопасность и защиту своего народа", — заявил один из организаторов мероприятия, президент Jewish Federations of North America Эрик Фингерхут.
Кроме того, участники мероприятия подчеркнули, что выступили с призывом об освобождении заложников и категорически отвергли антисемитизм и ненависть в любом проявлении.
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Митинг в Вашингтоне в поддержку Израиля. Фото: The Jewish Federation of Greater Washington
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Митинг в Вашингтоне в поддержку Израиля. Фото: Shutterstock
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Митинг в Вашингтоне в поддержку Израиля. Фото: Shutterstock
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Митинг в Вашингтоне в поддержку Израиля. Фото: Will Oliver/EPA
Как известно, участие в "Марше" приняли около 290 тысяч человек, хотя организаторы надеялись на 60 тысяч, и еще 250 тысяч присоединились онлайн.
Напомним, недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также призвал террористов ХАМАС немедленно освободить всех заложников. В ЕС серьезно обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Секторе Газа.
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