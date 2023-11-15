"Нет прекращению огня" — в США провели марш в поддержку Израиля

Митинг в Вашингтоне в поддержку Израиля. Фото: The Jewish Federation of Greater Washington

Несколько тысяч человек собрались в Вашингтоне на "Марш за Израиль", чтобы показать солидарность Америки с этой страной. Кроме того, участники мероприятия выступили с призывом об освобождении заложников и категорически отвергли антисемитизм и ненависть в любом проявлении.

Об этом сообщает The Guardian и The Jewish Federation of Greater Washington.

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Как известно, сотни тысяч человек с участием американских еврейских общин 14 ноября вышли на мирный митинг в поддержку Израиля в войне против террористов ХАМАС. Демонстранты собрались с плакатами и израильскими флагами, чтобы показать солидарность Америки с Израилем.

Спустя четверть из миллионов людей являются gathered right now to...



March for Israel

March to Free Hostages

March Against Antisemtism



Photo Credit: Ralph Alswang for @jfederations #MarchForIsrael pic.twitter.com/dVlmMIKVtq — The Jewish Federation of Greater Washington (JFGW) November 14, 2023

"7 октября беспощадные террористы ХАМАС совершили самое смертоносное нападение на Израиль за его 75-летнюю историю, жестоко убив наибольшее количество евреев в течение одного дня в период после Холокоста. Израиль должен ликвидировать террористическую угрозу на своей границе, восстановить безопасность и защиту своего народа", — заявил один из организаторов мероприятия, президент Jewish Federations of North America Эрик Фингерхут.

Кроме того, участники мероприятия подчеркнули, что выступили с призывом об освобождении заложников и категорически отвергли антисемитизм и ненависть в любом проявлении.

Митинг в Вашингтоне в поддержку Израиля. Фото: The Jewish Federation of Greater Washington

Митинг в Вашингтоне в поддержку Израиля. Фото: Shutterstock

Митинг в Вашингтоне в поддержку Израиля. Фото: Shutterstock

Митинг в Вашингтоне в поддержку Израиля. Фото: Will Oliver/EPA 1/4 _ 4

Как известно, участие в "Марше" приняли около 290 тысяч человек, хотя организаторы надеялись на 60 тысяч, и еще 250 тысяч присоединились онлайн.

Напомним, недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также призвал террористов ХАМАС немедленно освободить всех заложников. В ЕС серьезно обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Секторе Газа.