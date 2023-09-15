Нічна атака дронів: повітряні сили знищили усі ворожі цілі

Робота української ППО в місті. Фото: Reuters

Уночі 15 вересня російські окупанти випустили по Україні 17 дронів типу Shahed-136/131. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити усі ворожі цілі.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Знищення російських БпЛА

У Повітряних силах розповіли, що вночі 15 вересня росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Загалом окупанти випустили по Україні 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Однак усі 17 "шахедів" знищено протиповітряною обороною за маршрутом слідування.

"Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Знищені російські БпЛА. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, уночі 15 вересня о 06:22 по Україні почала ширитись повітряна тривога. Відтак у Хмельницькій області були чутні сильні вибухи. Як з'ясувалося, це робота ППО.