Ночная атака дронов: воздушные силы уничтожили все вражеские цели

Работа украинский ПВО в городе. Фото: Reuters

Ночью 15 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 17 дронов типа Shahed-136/131. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить все враждебные цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Уничтожение российских БпЛА

В Воздушных силах рассказали, что ночью 15 сентября россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ).

Всего оккупанты выпустили по Украине 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Однако все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

"Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих сил обороны", — говорится в сообщении.

Уничтожены российские БпЛА. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью 15 сентября в 06:22 по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Хмельницкой области были слышны сильные взрывы. Как выяснилось, это работа ПВО.