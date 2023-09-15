Ночная атака дронов: воздушные силы уничтожили все вражеские цели
Ночью 15 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 17 дронов типа Shahed-136/131. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить все враждебные цели.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Уничтожение российских БпЛА
В Воздушных силах рассказали, что ночью 15 сентября россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ).
Всего оккупанты выпустили по Украине 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Однако все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.
"Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих сил обороны", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 15 сентября в 06:22 по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Хмельницкой области были слышны сильные взрывы. Как выяснилось, это работа ПВО.