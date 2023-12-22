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Нічна атака дронів — скільки БпЛА знищила українська ППО

22 грудня 2023 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака дронів — скільки БпЛА знищила українська ППО
Робота ППО вночі. Фото: Повітряні сили України
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 22 грудня російські окупанти атакували Україну 28 ударними дронами типу "Shahed". Українській ППО вдалося знищити 24 із них. 

Про це повідомили в Повітряних силах

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Як відомо, сьогодні вночі Росія вкотре атакувала Україну "шахедами". Загарбники випустили 28 дронів з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ) і Чауди (Крим).

"В результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", — йдеться у повідомленні.  

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Звіт Повітряних сил. Фото: t.me/kpszsu

Також зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку по Україні у ніч проти 22 грудня. Під головний удар потрапив Київ. У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі.

Також ми писали, що внаслідок падіння ворожих уламків загоряння сталося у Соломʼянському та Дарницькому районах. 

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