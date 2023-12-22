Нічна атака дронів — скільки БпЛА знищила українська ППО
У ніч проти 22 грудня російські окупанти атакували Україну 28 ударними дронами типу "Shahed". Українській ППО вдалося знищити 24 із них.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Атака БпЛА — скільки дронів знищила наша ППО
Як відомо, сьогодні вночі Росія вкотре атакувала Україну "шахедами". Загарбники випустили 28 дронів з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ) і Чауди (Крим).
"В результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку по Україні у ніч проти 22 грудня. Під головний удар потрапив Київ. У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі.
Також ми писали, що внаслідок падіння ворожих уламків загоряння сталося у Соломʼянському та Дарницькому районах.
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