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Ночная атака дронов — сколько БпЛА уничтожила украинская ПВО

22 декабря 2023 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака дронов — сколько БпЛА уничтожила украинская ПВО
Работа ПВО ночью. Фото: Воздушные силы Украины
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Украину 28 ударными дронами типа "Shahed". Украинской ПВО удалось уничтожить 24 из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Как известно, сегодня ночью Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами". Захватчики выпустили 28 дронов из районов Курск, Приморско-Ахтарск (территория РФ) и Чауды (Крым).

"В результате боевой работы сбиты 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

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Отчет Воздушных сил. Фото: t.me/kpszsu

Также отмечается, что к отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.

Также мы писали, что в результате падения вражеских обломков возгорание произошло в Соломенском и Дарницком районах.

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