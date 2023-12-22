Ночная атака дронов — сколько БпЛА уничтожила украинская ПВО

Работа ПВО ночью. Фото: Воздушные силы Украины

В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Украину 28 ударными дронами типа "Shahed". Украинской ПВО удалось уничтожить 24 из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Как известно, сегодня ночью Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами". Захватчики выпустили 28 дронов из районов Курск, Приморско-Ахтарск (территория РФ) и Чауды (Крым).

"В результате боевой работы сбиты 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил. Фото: t.me/kpszsu

Также отмечается, что к отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.

Также мы писали, что в результате падения вражеских обломков возгорание произошло в Соломенском и Дарницком районах.