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Нічна атака Львова: в ОВА розповіли подробиці про наслідки обстрілів

19 вересня 2023 09:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака Львова: в ОВА розповіли подробиці про наслідки обстрілів
Керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: facebook/maks.kozytskyy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 19 вересня російські терористи майже три години атакували Львівщину дронами-камікадзе типу "шахед". У напрямку області летіло 18 таких дронів, 15 із них ліквідувала ППО.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"У напрямку нашої області летіло 18 таких дронів. 15 із них Повітряне командування "Захід" збило. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної оборони області", — розповів Козицький.

На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. Обійшлося без загиблих, проте постраждав 26-річний чоловік, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.

Відомо, що на складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.

"Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", — підкреслив керівник Львівської ОВА.

Він також подякував силам ППО, рятувальникам та правоохоронцям, які оперативно прибули на місце подій і діють дуже злагоджено.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня у західних областях почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу БпЛА. 

Згодом львів'яни почули звуки вибухів, крім того, є пошкодження та постраждалі. 

Загалом сьогодні вночі українська ППО знищила 27 з 30 російських "шахедів", які атакували Україну. 

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