Нічна атака Львова: в ОВА розповіли подробиці про наслідки обстрілів
У ніч проти 19 вересня російські терористи майже три години атакували Львівщину дронами-камікадзе типу "шахед". У напрямку області летіло 18 таких дронів, 15 із них ліквідувала ППО.
Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
Наслідки обстрілу Львова
"У напрямку нашої області летіло 18 таких дронів. 15 із них Повітряне командування "Захід" збило. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної оборони області", — розповів Козицький.
На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. Обійшлося без загиблих, проте постраждав 26-річний чоловік, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.
Відомо, що на складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.
"Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", — підкреслив керівник Львівської ОВА.
Він також подякував силам ППО, рятувальникам та правоохоронцям, які оперативно прибули на місце подій і діють дуже злагоджено.
Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня у західних областях почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу БпЛА.
Згодом львів'яни почули звуки вибухів, крім того, є пошкодження та постраждалі.
Загалом сьогодні вночі українська ППО знищила 27 з 30 російських "шахедів", які атакували Україну.