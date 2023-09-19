Ночная атака Львова: в ОВА рассказали подробности о последствиях обстрелов
В ночь на 19 сентября российские террористы почти три часа атаковали Львовскую область дронами-камикадзе типа "шахед". В направлении области летело 18 таких дронов, 15 из них ликвидировала ПВО.
Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Последствия обстрела Львова
"В направлении нашей области летело 18 таких дронов. 15 из них Воздушное командование "Запад" сбило. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у Противовоздушной обороны области", — рассказал Козицкий.
К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. Обошлось без погибших, однако пострадал 26-летний мужчина, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась.
Известно, что на складах есть возгорание на четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.
"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", — подчеркнул руководитель Львовской ОВА.
Он также поблагодарил силы ПВО, спасателей и правоохранителей, которые оперативно прибыли на место событий и действуют очень слаженно.
Напомним, в ночь на 19 сентября в западных областях начала распространяться воздушная тревога. В воздушных силах предупредили об угрозе БпЛА.
Впоследствии львовяне услышали звуки взрывов, кроме того, есть повреждения и пострадавшие.
Всего сегодня ночью украинская ПВО уничтожила 27 из 30 российских "шахедов", атаковавших Украину.