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Ночная атака Львова: в ОВА рассказали подробности о последствиях обстрелов

19 сентября 2023 09:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака Львова: в ОВА рассказали подробности о последствиях обстрелов
Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: facebook/maks.kozytskyy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 19 сентября российские террористы почти три часа атаковали Львовскую область дронами-камикадзе типа "шахед". В направлении области летело 18 таких дронов, 15 из них ликвидировала ПВО.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"В направлении нашей области летело 18 таких дронов. 15 из них Воздушное командование "Запад" сбило. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у Противовоздушной обороны области", — рассказал Козицкий.

К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. Обошлось без погибших, однако пострадал 26-летний мужчина, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась.

Известно, что на складах есть возгорание на четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.

"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", — подчеркнул руководитель Львовской ОВА.

Он также поблагодарил силы ПВО, спасателей и правоохранителей, которые оперативно прибыли на место событий и действуют очень слаженно.

Напомним, в ночь на 19 сентября в западных областях начала распространяться воздушная тревога. В воздушных силах предупредили об угрозе БпЛА.

Впоследствии львовяне услышали звуки взрывов, кроме того, есть повреждения и пострадавшие.

Всего сегодня ночью украинская ПВО уничтожила 27 из 30 российских "шахедов", атаковавших Украину.

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