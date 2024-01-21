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Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі є спецоперацією СБУ — джерела

21 січня 2024 12:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі є спецоперацією СБУ — джерела
Пожежа на морському терміналі в Усть-Лузі. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Атака, яка сталася в ніч проти 21 січня, на морський термінал в російському селищі Усть-Луга є спецоперацією Служби безпеки України. Зазначається, що по цілі влучно відпрацювали БпЛА.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ.

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Чим для росіян був важливий такий об'єкт

Як відомо, ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка триває й досі. Через це росіяни були змушені евакуювати співробітників. 

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області — важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", — зазначають у нашому джерелі. 

Що про це відомо

Раніше ми писали, що в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії горить вугільний термінал компанії "Новотьок". Зі слів очевидців, перед пожежею пролунали два вибухи.

Крім того, місцеві жителі нібито бачили влучання БпЛА по терміналу, що і стало причиною загоряння. За даними губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, загорілися резервуари компанії "Новатек".

СБУ
російські війська
пожежа
безпілотники
окупанти
Росія

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