Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге является спецоперацией СБУ — источники

Пожар на морском терминале в Усть-Луге. Фото: росСМИ

Атака, которая произошла в ночь на 21 января, на морской терминал в российском поселке Усть-Луга является спецоперацией Службы безопасности Украины. Отмечается, что по цели точно отработали БпЛА.

Об этом сообщили источники в СБУ.

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Как известно, поражения были точными, начался масштабный пожар, который продолжается до сих пор. Поэтому россияне были вынуждены эвакуировать сотрудников.

"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области — важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но значительно усложняет логистику топлива для военных РФ", — отмечают в нашем источнике.

Что об этом известно

Ранее мы писали, что в поселке Усть-Луга Ленинградской области России горит угольный терминал компании Новотек. По словам очевидцев, перед пожаром раздались два взрыва.

Кроме того, местные жители якобы видели попадание БпЛА по терминалу, что и стало причиной возгорания. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, загорелись резервуары компании "Новатек".