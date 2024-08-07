Росіяни атакували Україну безпілотниками 7 серпня — скільки вдалося збити

Нічна атака на Україну — у Повітряних силах назвали кількість збитих БпЛА
У ніч на середу, 7 серпня, російські війська запускали у бік України безпілотники. Усі ворожі цілі було збито силами ППО.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.
Нічна атака на Україну
Зазначається, що окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed.
За словами Олещука, росіяни запускали БпЛА з районів Приморсько-Ахтарська та Єйська.
"Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників", — йдеться у повідомленні.
Військовий наголосив, що українська ППО збила усі ворожі дрони.
У Повітряних силах додали, що протиповітряна оборона минулої ночі працювала у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.
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