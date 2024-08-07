Россияне атаковали Украину беспилотниками 7 августа — сколько удалось сбить

Ночная атака на Украину — в Воздушных силах назвали количество сбитых БпЛА
В ночь на среду, 7 августа, российские войска запускали в сторону Украины беспилотники. Все вражеские цели были сбиты силами ПВО.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.
Ночная атака на Украину
Отмечается, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed".
По словам Олещука, россияне запускали БпЛА из районов Приморско-Ахтарска и Ейска.
"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников", — говорится в сообщении.
Военный отметил, что украинская ПВО сбила все вражеские дроны.
В Воздушных силах добавили, что противовоздушная оборона минувшей ночью работала в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.
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