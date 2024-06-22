Нічний обстріл України 22 червня — зафіксовано пошкодження енергосистеми

Наслідки російського обстрілу енергосистеми України. Фото архівне: AFP

Російські окупанти у ніч на суботу, 22 червня, вкотре здійснили атаку на енергетику України. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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За словами Гринчук, обладнання пошкоджено на півдні та заході України. До того ж, постраждали двоє працівників.

Вона розповіла, що протягом цього тижня є втрати та багато постраждалих серед енергетиків.

"Ворог атакує енергетичні об'єкти, і це матиме вплив на стан енергосистеми. І після цих вже восьми масованих атак ситуація залишається складною", — зазначила заступниця міністра енергетики України.

Гринчук також додала, що наразі рано говорити про години обмежень взимку, адже вже відновили частину обладнання і цю роботу продовжують.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.

Також в Укренерго заявили, що новий метод розподілу дефіциту електричної енергії між регіонами, тестування якого розпочалося 8 червня, показав свою ефективність. Тепер відключення світла в областях відбувається більш рівномірно.