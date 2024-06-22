Ночной обстрел Украины 22 июня — зафиксировано повреждение энергосистемы

Последствия российского обстрела энергосистемы Украины. Фото архивное: AFP

Российские оккупанты в ночь на субботу, 22 июня, в очередной раз совершили атаку на энергетику Украины. В результате обстрелов зафиксированы повреждения.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телеканала "Мы — Украина".

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По словам Гринчук, оборудование повреждено на юге и западе Украины. К тому же пострадали два работника.

Она рассказала, что в течение этой недели есть потери и много пострадавших среди энергетиков.

"Враг атакует энергетические объекты, и это будет иметь влияние на состояние энергосистемы. И после этих уже восьми массированных атак ситуация остается сложной", — отметила заместитель министра энергетики Украины.

Гринчук также добавила, что рано говорить о часах ограничений зимой, ведь уже восстановили часть оборудования и эту работу продолжают.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз по состоянию энергосистемы Украины зимой. По его словам, для обновления мощностей требуется примерно два года.

Также в Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электроэнергии между регионами, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в областях происходит более равномерно.