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Нічна атака по Хмельниччині — скільки шахедів збили сили ППО

19 грудня 2023 08:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нічна атака по Хмельниччині — скільки шахедів збили сили ППО
Нічна робота ППО. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В ніч проти 19 грудня, Росія здійснила чергову атаку по Україні. Армія РФ застосувала два дрони типу Shahed, щоб завдати удару по Хмельниччині.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

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Силам протиповітряної оборони вдалося знищили всі ворожі безпілотники, якими Росія атакувала Україну сьогодні вночі. Збиття двох ворожих "шахедів" відбулося на Хмельниччині. Росіяни здійснювали атаку з району Приморсько-Ахтарська.

Кількість збитих "шахедів"
Кількість збитих "шахедів". Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 грудня атакувала Хмельницьку область. Під ворожу атаку потрапив Старокостянтинів. Внаслідок атаки знищено ворожий БпЛА.

Додамо, ворог знову здійснив обстріл Харківщини. Понад 20 населених пунктів регіону зазнали артилерійських та мінометних ударів окупантів. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю аграрного підприємства. 

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