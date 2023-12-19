Ночная атака по Хмельнитчине — сколько шахедов сбили силы ПВО

Ночная работа ПВО. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

В ночь на 19 декабря, Россия совершила очередную атаку по Украине. Армия РФ применила два дрона типа Shahed, чтобы нанести удар по Хмельнитчине.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские беспилотники, которыми Россия атаковала Украину сегодня ночью. Сбитие двух вражеских "шахедов" произошло в Хмельницкой области. Россияне совершали атаку из района Приморско-Ахтарска.

Количество сбитых "шахедов". Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Напомним, Россия в ночь на 19 декабря атаковала Хмельницкую область. Под вражескую атаку попал Староконстантинов. В результате атаки уничтожен вражеский БпЛА.

Добавим, враг снова совершил обстрел Харьковщины. Более 20 населенных пунктов региона подверглись артиллерийским и минометным ударам оккупантов. В результате атаки повреждено здание аграрного предприятия.