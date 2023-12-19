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Ночная атака по Хмельнитчине — сколько шахедов сбили силы ПВО

19 декабря 2023 08:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ночная атака по Хмельнитчине — сколько шахедов сбили силы ПВО
Ночная работа ПВО. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В ночь на 19 декабря, Россия совершила очередную атаку по Украине. Армия РФ применила два дрона типа Shahed, чтобы нанести удар по Хмельнитчине.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские беспилотники, которыми Россия атаковала Украину сегодня ночью. Сбитие двух вражеских "шахедов" произошло в Хмельницкой области. Россияне совершали атаку из района Приморско-Ахтарска.

Количество сбитых "шахедов"
Количество сбитых "шахедов". Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Напомним, Россия в ночь на 19 декабря атаковала Хмельницкую область. Под вражескую атаку попал Староконстантинов. В результате атаки уничтожен вражеский БпЛА.

Добавим, враг снова совершил обстрел Харьковщины. Более 20 населенных пунктов региона подверглись артиллерийским и минометным ударам оккупантов. В результате атаки повреждено здание аграрного предприятия.

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