Атака дронів 25 липня — звіт Повітряних сил

Українські військові збивають ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У ніч на 25 липня 2024 року російські загарбники атакували українські міста ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Силами протиповітряної оборони було збито 25 ворожих повітряних об'єктів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Атака дронів 25 липня

"Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема — південь Одеської області та центральні регіони України", — говориться у повідомленні.

Ворожу атаку відбивали зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Також повідомляється, що протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Раніше ми повідомляли, що у ніч на четвер, 25 липня, під прицілом ворожих дронів був Київ. Під час повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Крім того, цієї ночі пролунала серія вибухів в Одеській області. Регіон опинився під ударом "Шахедів". Працювали сили ППО.

Також вибух було чутно пізно ввечері в середу, 24 липня, в Харкові. Можливо, він прогримів за межамі міста.