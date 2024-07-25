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Нічна атака Росії дронами по Україні — які успіхи у Повітряних сил ЗСУ

25 липня 2024 09:17
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Атака дронів 25 липня — звіт Повітряних сил
Українські військові збивають ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У ніч на 25 липня 2024 року російські загарбники атакували українські міста ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Силами протиповітряної оборони було збито 25 ворожих повітряних об'єктів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Звіт Повітряних сил про збиті ворожі дрони. Фото: ППО

Атака дронів 25 липня

"Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема — південь Одеської області та центральні регіони України", — говориться у повідомленні.

Ворожу атаку відбивали зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Також повідомляється, що протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Раніше ми повідомляли, що у ніч на четвер, 25 липня, під прицілом ворожих дронів був Київ. Під час повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Крім того, цієї ночі пролунала серія вибухів в Одеській області. Регіон опинився під ударом "Шахедів". Працювали сили ППО.

Також вибух було чутно пізно ввечері в середу, 24 липня, в Харкові. Можливо, він прогримів за межамі міста.

Київ війна Україна ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ

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