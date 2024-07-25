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Ночная атака России дронами по Украине — какие успехи у Воздушных сил ВСУ

25 июля 2024 09:17
Дмитрий Галушка - Редактор
Атака дронов 25 июля - отчет Воздушных сил
Украинские военные сбивают враждебные цели. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Дмитрий Галушка - Редактор

В ночь на 25 июля 2024 года российские захватчики атаковали украинские города ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Силами противовоздушной обороны было сбито 25 вражеских воздушных объектов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Отчет Воздушных сил о сбитых вражеских дронах. Фото: ПВО

Атака дронов 25 июля

"Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА "Shahed-131/136", атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе — юг Одесской области и центральные регионы Украины", — говорится в сообщении.

Вражескую атаку отражали зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 25 ударных БпЛА. Еще три "шахеда" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Также сообщается, что противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Ранее мы сообщали, что в ночь на четверг, 25 июля, под прицелом вражеских дронов был Киев. Во время воздушной тревоги беспилотники окупантов заходили на столицу по разным направлениям, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, в эту ночь прозвучала серия взрывов в Одесской области. Регион оказался под ударом "Шахедов". Работали силы ПВО.

Также взрыв был слышен поздно вечером в среду, 24 июля, в Харькове. Возможно, он прогремел за пределами города.

Киев война Украина ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ

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