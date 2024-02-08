Нічна атака "шахедів" на Україну — скільки ворожих дронів було збито
В ніч проти 8 лютого російські окупанти атакували Україну 17 "шахедами". Українським захисникам вдалося збити 11 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.
Атака "шахедів" в ніч проти 8 лютого
Як відомо, армія РФ запустила свої дрони по території України з мису Чауда, що в окупованому Криму.
"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — зазначили у повідомленні.
Завдяки бойовій роботі українських військових було знищено 11 "шахедів" в небі над Миколаївською, Одеською, Вінницькою та Дніпропетровською областями.
Нагадаємо, ввечері 7 лютого в Україні було оголошено повітряну тривогу. В цей час була загроза іранських "шахедів" для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.
Також ми повідомляли, що вночі проти 7 лютого окупанти запустили дрони-камікадзе для тренування перед ракетним обстрілом. Тому армія РФ намагалася відвернути увагу ППО, аби українські сили не змогли підготуватися до масовного обстрілу.
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