Нічна атака "шахедів" на Україну — скільки ворожих дронів було збито

Ворожий "шахед" в небі. Ілюстративне фото: Reuters

В ніч проти 8 лютого російські окупанти атакували Україну 17 "шахедами". Українським захисникам вдалося збити 11 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.

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Як відомо, армія РФ запустила свої дрони по території України з мису Чауда, що в окупованому Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — зазначили у повідомленні.

Завдяки бойовій роботі українських військових було знищено 11 "шахедів" в небі над Миколаївською, Одеською, Вінницькою та Дніпропетровською областями.

Збиття ворожих цілей. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, ввечері 7 лютого в Україні було оголошено повітряну тривогу. В цей час була загроза іранських "шахедів" для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

Також ми повідомляли, що вночі проти 7 лютого окупанти запустили дрони-камікадзе для тренування перед ракетним обстрілом. Тому армія РФ намагалася відвернути увагу ППО, аби українські сили не змогли підготуватися до масовного обстрілу.