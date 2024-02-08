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Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских дронов было сбито

8 февраля 2024 07:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских дронов было сбито
Вражеский "шахед" в небе. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали Украину 17 "шахедами". Украинским защитникам удалось сбить 11 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает прессслужба Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

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Как известно, армия РФ запустила свои дроны по территории Украины из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"К отбитию воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — отметили в сообщении.

Благодаря боевой работе украинских военных было уничтожено 11 "шахедов" в небе над Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областями.

сколько шахедов уничтожило ПВО этой ночью
Сбивание вражеских целей. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Напомним, вечером 7 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога. В это время была угроза иранских "шахедов" для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.

Также мы сообщали, что ночью против 7 февраля оккупанты запустили дроны-камикадзе для тренировки перед ракетным обстрелом. Поэтому армия РФ пыталась отвлечь ПВО, чтобы украинские силы не смогли подготовиться к массовым обстрелам.

беспилотники
оккупанты
дрон Шахид-136
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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