Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских дронов было сбито
В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали Украину 17 "шахедами". Украинским защитникам удалось сбить 11 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает прессслужба Воздушных Сил ВСУ в Telegram.
Атака "шахедов" в ночь на 8 февраля
Как известно, армия РФ запустила свои дроны по территории Украины из мыса Чауда в оккупированном Крыму.
"К отбитию воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — отметили в сообщении.
Благодаря боевой работе украинских военных было уничтожено 11 "шахедов" в небе над Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областями.
Напомним, вечером 7 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога. В это время была угроза иранских "шахедов" для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.
Также мы сообщали, что ночью против 7 февраля оккупанты запустили дроны-камикадзе для тренировки перед ракетным обстрелом. Поэтому армия РФ пыталась отвлечь ПВО, чтобы украинские силы не смогли подготовиться к массовым обстрелам.
Читайте Новини.LIVE!