Нічна атака "шахедів" на Україну — скільки ворожих цілей знищили захисники в ніч на 3 листопада

Українські військові знищують ворожі дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ в ніч на 3 листопада атакувала територію України чотирма десятками "шахедів". Також окупанти використали керовану авіаційну ракету Х-59. Проте нашим захисникам вдалося знищити більшість ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Зазначається, що запуск дронів здійснювався з Курської області та району Приморсько-Ахтарськ (Росія), а ракету запустили з окупованої териорії Херсонщини.

"Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона", — йдеться у повідомленні.

Скільки дронів було знищено

Загалом сили та засоби Повітряних Сил разом з ППО Сил оборони України знищили 24 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету.

У відомстві додали, що для того, аби відбити атаки, було залучено винищувачі, ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Знищення ворожих повітряних цілей в Україні. Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

Вибухи в різних регіонах України

Вибухи в Харкові 3 листопада, пролунали близько 00:40. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що є влучання внаслідок атаки РФ.

Також вибухи у Вінницькій області 3 листопада пролунали під час повітряної тривоги близько 01:40.

Крім того, потужні вибухи було чути і на Львівщині.

Нагадаємо, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що Росія обстріляла Харків за допомогою безпілотників в ніч проти 3 листопада. За його словами, ворог завдав близько 10 ударів по місту та області.