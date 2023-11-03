Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских целей уничтожили защитники в ночь на 3 ноября

Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских целей уничтожили защитники
Армия РФ в ночь на 3 ноября атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Что известно об атаке РФ
Отмечается, что запуск дронов производился из Курской области и района Приморско-Ахтарск (Россия), а ракету запустили с оккупированной территории Херсонской области.
"Шахеды запускались волнами и следовали в разных направлениях малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона", — говорится в сообщении.
Сколько дронов было уничтожено
В общей сложности силы и средства Воздушных Сил вместе с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету.
В ведомстве добавили, что для того, чтобы отразить атаки, были привлечены истребители, ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Взрывы в разных регионах Украины
Взрывы в Харькове 3 ноября, раздались около 00:40. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что есть попадание в результате атаки РФ.
Также взрывы в Винницкой области 3 ноября прогремели во время воздушной тревоги около 01:40.
Кроме того, мощные взрывы были слышны и во Львовской области.
Напомним, представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что Россия обстреляла Харьков с помощью беспилотников в ночь на 3 ноября. По его словам, враг нанес около 10 ударов по городу и области.
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