Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских целей уничтожили защитники arrow

Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских целей уничтожили защитники

3 ноября 2023 08:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских целей уничтожили защитники в ночь на 3 ноября
Украинские военные уничтожают вражеские дроны. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Армия РФ в ночь на 3 ноября атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Что известно об атаке РФ

Отмечается, что запуск дронов производился из Курской области и района Приморско-Ахтарск (Россия), а ракету запустили с оккупированной территории Херсонской области.

"Шахеды запускались волнами и следовали в разных направлениях малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона", — говорится в сообщении.

Сколько дронов было уничтожено

В общей сложности силы и средства Воздушных Сил вместе с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету.

В ведомстве добавили, что для того, чтобы отразить атаки, были привлечены истребители, ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

уничтожение вражеских ракет и дронов
Уничтожение вражеских воздушных целей в Украине. Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Взрывы в разных регионах Украины

Взрывы в Харькове 3 ноября, раздались около 00:40. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что есть попадание в результате атаки РФ.

Также взрывы в Винницкой области 3 ноября прогремели во время воздушной тревоги около 01:40.

Кроме того, мощные взрывы были слышны и во Львовской области.

Напомним, представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что Россия обстреляла Харьков с помощью беспилотников в ночь на 3 ноября. По его словам, враг нанес около 10 ударов по городу и области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме