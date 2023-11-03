Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских целей уничтожили защитники в ночь на 3 ноября

Украинские военные уничтожают вражеские дроны. Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в ночь на 3 ноября атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Отмечается, что запуск дронов производился из Курской области и района Приморско-Ахтарск (Россия), а ракету запустили с оккупированной территории Херсонской области.

"Шахеды запускались волнами и следовали в разных направлениях малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона", — говорится в сообщении.

Сколько дронов было уничтожено

В общей сложности силы и средства Воздушных Сил вместе с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету.

В ведомстве добавили, что для того, чтобы отразить атаки, были привлечены истребители, ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Уничтожение вражеских воздушных целей в Украине. Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Взрывы в разных регионах Украины

Взрывы в Харькове 3 ноября, раздались около 00:40. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что есть попадание в результате атаки РФ.

Также взрывы в Винницкой области 3 ноября прогремели во время воздушной тревоги около 01:40.

Кроме того, мощные взрывы были слышны и во Львовской области.

Напомним, представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что Россия обстреляла Харьков с помощью беспилотников в ночь на 3 ноября. По его словам, враг нанес около 10 ударов по городу и области.