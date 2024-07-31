Повітряні сили вночі збили 89 дронів та одну ракету Росії

Робота ППО. Фото: Повітряне командування "Центр"

Російські загарбники у ніч проти 31 липня здійснили одну із наймасованіших атак ударних безпілотників "Shahed-131/136" на Україну. Окрім того, окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в середу, 31 липня, у своєму Telegram.

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Олещук розповів, що у ніч на 31 липня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89 "шахедами" з районів Єйськ, Сеща, Курськ та Приморсько-Ахтарськ (територія Росії). Основний курс ворожі цілі тримали на Київ та область.

"Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136". Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що з 89 ворожих дронів Повітряні сили збили усі безпілотники.

Знищені ворожі цілі вночі 31 липня. Фото: t.me/ComAFUA

Також Олещук додав, що до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

Окрім того, сили протиповітряної оборони також збили керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.

Нагадаємо, що вночі 31 липня тривала атака "шахедів" на Київ та область, у зв'язку з чим в регіоні неодноразово було чути вибухи. Так, гучно було на підступах до столиці, де працювали сили ППО. Своєю чергою місцеві моніторингові пабліки уточнили, що Київ атакують з трьох сторін.

Також вибухи гриміли в Київській області, перед тим Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" в бік Гостомеля і Вишгорода. Зокрема, ворог намагався поцілити по столиці близько півночі, тоді на підступах до Києва працювала ППО.