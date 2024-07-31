Воздушные силы ночью сбили 89 дронов и одну ракету России

Работа ПВО. Фото: Воздушное командование "Центр"

Российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников "Shahed-131/136" на Украину. Кроме того, оккупанты запустили управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в среду, 31 июля, в своем Telegram.

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Олещук рассказал, что в ночь на 31 июля Россия атаковала управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области и 89 "шахедами" из районов Ейск, Сеща, Курск и Приморско-Ахтарск (территория России). Основной курс вражеских целей держали на Киев и область.

"Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136". Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников", — в сообщении.

Известно, что из 89 вражеских дронов Воздушные силы сбили все беспилотники.

Уничтоженные вражеские цели ночью 31 июля. Фото: t.me/ComAFUA

Также Олещук добавил, что к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную ракету Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

Напомним, что ночью 31 июля продолжалась атака "шахедов" на Киев и область, в связи с чем в регионе неоднократно слышались взрывы. Так, громко было на подступах к столице, где работали силы ПВО. В свою очередь местные мониторинговые паблики уточнили, что Киев атакуют с трех сторон.

Также взрывы гремели в Киевской области, перед тем Воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" в сторону Гостомеля и Вышгорода. В частности, враг пытался попасть по столице около полуночи, тогда на подступах к Киеву работала ПВО.