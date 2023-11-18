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Нічний обстріл Хмельницької області — в ОВА розповіли подробиці

18 листопада 2023 03:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нічний обстріл Хмельницької області — в ОВА розповіли подробиці
Українські захисники збивають ворожі цілі. Фото: ОК "Північ"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія атакувала Україну безпілотниками в ніч проти 18 листопада. У Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

Про це повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Так, Тюрін зазначив, що наразі немає інформації про постраждалих чи пошкодження.

"Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило", — йдеться в повідомленні.

Також він подякував українським бійцям за захист повітряного простору.

"Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною!" — додав Тюрін.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в.о. голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в.о. голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна 

Атака БпЛА на Україну 18 листопада

Нагадаємо, що Росія знову атакувала Україну "шахедами". В багатьох областях понад 6 годин тривала повітряна тривога, яка постійно зміщувалась то на захід, то на південь.

Також ми писали про роботу ППО в Одеській області.

Додамо, що українські захисники також полювали на ворожі безпілотники в Києві та Одесі.

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