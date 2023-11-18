Нічний обстріл Хмельницької області — в ОВА розповіли подробиці
Росія атакувала Україну безпілотниками в ніч проти 18 листопада. У Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО.
Про це повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Нічна атака на Хмельниччину
Так, Тюрін зазначив, що наразі немає інформації про постраждалих чи пошкодження.
"Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило", — йдеться в повідомленні.
Також він подякував українським бійцям за захист повітряного простору.
"Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною!" — додав Тюрін.
Атака БпЛА на Україну 18 листопада
Нагадаємо, що Росія знову атакувала Україну "шахедами". В багатьох областях понад 6 годин тривала повітряна тривога, яка постійно зміщувалась то на захід, то на південь.
Також ми писали про роботу ППО в Одеській області.
Додамо, що українські захисники також полювали на ворожі безпілотники в Києві та Одесі.
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