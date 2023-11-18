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Ночной обстрел Хмельницкой области — в ОВА рассказали подробности

18 ноября 2023 03:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ночной обстрел Хмельницкой области — в ОВА рассказали подробности
Украинские защитники сбивают враждебные цели. Фото: ОК "Север"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия атаковала Украину беспилотниками в ночь на 18 ноября. В Хмельницкой области во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

Об этом сообщает и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Так, Тюрин отметил, что пока нет информации о пострадавших или повреждении.

"Во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало", — говорится в сообщении.

Также он поблагодарил украинских бойцов за защиту воздушного пространства.

"Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!" — добавил Тюрин.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы и.о. главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы и.о. главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина

Атака БпЛА на Украину 18 ноября

Напомним, что Россия снова атаковала Украину "шахедами". Во многих областях более 6 часов продолжалась воздушная тревога, которая постоянно смещалась то к западу, то к югу.

Также мы писали о работе ПВО в Одесской области.

Добавим, что украинские защитники также охотились на вражеских беспилотников в Киеве и Одессе.

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