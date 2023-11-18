Ночной обстрел Хмельницкой области — в ОВА рассказали подробности
Россия атаковала Украину беспилотниками в ночь на 18 ноября. В Хмельницкой области во время воздушной тревоги работали силы ПВО.
Об этом сообщает и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Ночная атака на Хмельнитчину
Так, Тюрин отметил, что пока нет информации о пострадавших или повреждении.
"Во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало", — говорится в сообщении.
Также он поблагодарил украинских бойцов за защиту воздушного пространства.
"Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!" — добавил Тюрин.
Атака БпЛА на Украину 18 ноября
Напомним, что Россия снова атаковала Украину "шахедами". Во многих областях более 6 часов продолжалась воздушная тревога, которая постоянно смещалась то к западу, то к югу.
Также мы писали о работе ПВО в Одесской области.
Добавим, что украинские защитники также охотились на вражеских беспилотников в Киеве и Одессе.
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