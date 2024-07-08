Обстріл України 8 липня — збито ворожі ракети

Мобільна група протиповітряної оборони України. Фото ілюстративне: Генштаб

Уночі 8 липня російські загарбники атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування, а саме: чотирма Х-101 та двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Силами протиповітряної оборони було знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Ракетна атака в ніч на 8 липня

В ніч на 8 липня ворог завдав по Україні удар ракетами повітряного та наземного базування. Йдеться про чотири ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС та дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Силами протиповітряної оборони було знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Нагадаємо, що вибухи лунали в Харкові та Дніпропетровській області.

Крім того, російські загарбники вдарили ракетою по передмістю Сум після 23:00 у неділю, 7 липня.