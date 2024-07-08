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Ночной обстрел Украины — в Воздушных силах отчитались о сбитых вражеских ракетах

8 июля 2024 08:24
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обстрел Украины 8 июля — сбиты вражеские ракеты
Мобильная группа противовоздушной обороны Украины. Фото иллюстративное: Генштаб
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Ночью 8 июля российские захватчики атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а именно: четырьмя Х-101 и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силами противовоздушной обороны были уничтожены три крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Отчет о сбитых вражеских ракетах. Фото: Воздушные силы

Ракетная атака в ночь на 8 июля

В ночь на 8 июля враг нанес по Украине удар ракетами воздушного и наземного базирования. Речь идет о четырех ракетах Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и двух баллистических ракетах "Искандер-М".

Силами противовоздушной обороны были уничтожены три крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, что взрывы раздавались в Харькове и Днепропетровской области.

Кроме того, российские захватчики ударили ракетой по пригороду Сум после 23:00 в воскресенье, 7 июля.

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