Обстрел Украины 8 июля — сбиты вражеские ракеты

Мобильная группа противовоздушной обороны Украины. Фото иллюстративное: Генштаб

Ночью 8 июля российские захватчики атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а именно: четырьмя Х-101 и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силами противовоздушной обороны были уничтожены три крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Читайте также:

Отчет о сбитых вражеских ракетах. Фото: Воздушные силы

Ракетная атака в ночь на 8 июля

В ночь на 8 июля враг нанес по Украине удар ракетами воздушного и наземного базирования. Речь идет о четырех ракетах Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и двух баллистических ракетах "Искандер-М".

Силами противовоздушной обороны были уничтожены три крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, что взрывы раздавались в Харькове и Днепропетровской области.

Кроме того, российские захватчики ударили ракетой по пригороду Сум после 23:00 в воскресенье, 7 июля.