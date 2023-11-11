Нічний удар по Україні — чим атакувала Росія та результати роботи ППО

Українські Сили оборони збивають ворожі цілі у небі. Фото: Національна гвардія України

В ніч проти 11 листопада ворог атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Більшість дронів російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Повітряним силам ЗС вдалося знищити 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що з 19:00 10 листопада по 03:00 11 листопада ворог атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Внаслідок успішної роботи ППО знищило 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", — зазначили у Командуванні Повітряних сил.

Під час удару армією РФ було застосовано:

31 ударний БпЛА Shahed-136/131 з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ, що в РФ, та мис Чауда, що в Криму;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 — з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" — з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 — з Бєлгородської народної республіки.

Інфографіка кількості знищених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Нагадаємо, ворожі безпілотники типу Shahed атакували Київ увечері 10 листопада. Стало відомо про кількість збитих цілей силами ППО.